3por4: Professores da Escola Pública de Música de Farroupilha preparam show no Dia do Rock

Os professores da Escola Pública de Música de Farroupilha provam que são todos (pelo menos um pouco) roqueiros nesta quinta. Eles vão apresentar dois shows gratuitos na sacada principal da Casa de Cultura com repertório voltado ao gênero. A homenagem terá canções clássicas como Stairway To Heaven, do Led Zeppellin; Somebody to Love, do Queen; Smoke on the Water, do Deep Purple; Aqualung, do Jethro Tull; All My Loving, dos Beatles, etc. Os shows estão marcados para as 11h e 17h.

