3por4: Primeira Jornada Internacional de Yoga e Ecologia ocorre em agosto, em Caxias

Yoga 19/07/2017 | 11h31 Atualizada em

Caxias receberá a Primeira Jornada Internacional de Yoga e Ecologia nos dias 8 e 9 de agosto, na UCS. A programação contará com a presença de swamis (título hindu que significa "mestre de si mesmo") vindas da indiana Bihar School of Yoga, uma das mais importantes do mundo. O primeiro dia contará com duas palestras e a conferênciua Yoga, ecologia e diálogo entre povos e tradições. Já o segundo dia terá a oficina Yoga e Ecologia - Da teoria à prática.

A jornada é parceria entre a UCS e o Ganapati Centro de Estudos e Práticas de Yoga. Inscrições e informações pelo link goo.gl/CBBb82.