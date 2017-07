3por4: Primeira edição da feira Molho ocorre em Caxias neste domingo

Novidade 14/07/2017 | 13h20 Atualizada em

Neste domingo vai rolar estreia bacana na Paralela. O espaço recebe a primeira edição da Molho _ Feira Livre, iniciativa que pretende fortalecer o cenário da criação local, conectando empreendedores e consumidores. Às 12h, tem grafitagem de um mural com a galera do Casagrafia. Débora Bregolin ministra workshop de customização de jeans, às 13h. Na sequência, Natália Pegoraro fala mais sobre O Amor é Simples, e-commerce de vestidos para noivas não convencionais. Tem ainda participação do pessoal da 1quarto, que está mandando muito bem como produtora de vídeos. Às 16h, começa o Papo ao Pesto, com participação de Cristine Carvalho falando sobre consumo consciente. Por último, o músico Guilherme Santin mostra o projeto Hair XX.

Leia Mais:

"O boca a boca sempre foi nossa melhor divulgação", diz vocalista da Velhas Virgens, que toca em Bento Gonçalves nesta sexta

Rejane Romani Rech autografa neste sábado, em Caxias do Sul, o livro "Quase Autobiografia"



Tudo vai rolar entre 12h e 20h do domingo, com entrada franca. A Molho é uma iniciativa da produtora Tédio com a marca Fran Hermoza.



->