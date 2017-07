3por4: Prefeitura de Caxias sedia exposição coletiva a partir desta quinta 

Exposição 19/07/2017 | 14h30 Atualizada em

Uma exposição artística que será aberta nesta quinta, às 16h, no segundo piso da prefeitura, celebra duas importantes datas do calendário: o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha e o Dia de Tereza de Benguela (importante líder quilombola brasileira). A curadora Tânia Mara Bettiol Venzon explica que convidou artistas de Caxias, Flores da Cunha e Bom Jesus para retratar a beleza e a força da mulher negra usando diferentes técnicas.



- Essas datas (ambas comemoradas em 25 de julho) são muito importantes no Brasil, lembram toda a história da escravidão e da luta que permanece até hoje. Mas, na exposição, não queria focar tanto no sofrimento. Pedi aos artistas trabalhos que focassem na beleza, em como essas mulheres são guerreiras. Daí surgiu o nome da mostra: magnitude - conta Tânia, responsável também por dois quadros na exposição, entre eles, um retrato de Dandara dos Palmares.

A exposição conta com 29 quadros, além de esculturas e trabalhos em pintura de vidro assinados por artistas senegaleses. Visitação pode ser feita até o dia 28 de julho, com entrada franca, nos horários de funcionamento da prefeitura. No dia 25 de julho, às 16h, a ex-coordenadora de Igualdade Racial Alessandra Pereira vai palestrar sobre cultura africana e mulher negra também no segundo piso da prefeitura. Na ocasião, haverá ainda contação de história sobre Esperança Garcia, que escreveu uma carta histórica relatando os horrores da