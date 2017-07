3por4: Paredes Vivas vai escolher projeto artístico para ocupar muro de Caxias

Arte 21/07/2017 | 13h30 Atualizada em

A palidez dessa parede aí na foto está com dias contados. É que ela será "alvo" do projeto Paredes Vivas, que está ganhando forma na região. A ideia é oportunizar intervenções artísticas em muros de empreendimentos da Tonin Imóveis, braço com foco na construção civil do Grupo Tonin, de Farroupilha. Com curadoria de Mona Carvalho, a iniciativa vai selecionar um projeto artístico para ocupar essa parede de aproximadamente 10 metros de altura, localizada na Rua Sinimbu, entre as ruas Guia Lopes e Andrade Neves, em Caxias.

Prédio Esseziale Lofts receberá intervenção artística Foto: Rodrigo Tonin / Divulgação

- Vimos que ia ficar uma parede cega ali ao lado do prédio (Esseziale Lofts). Já tínhamos feito um projeto parecido dentro do shopping Golden Center, em Farroupilha, onde tem vários murais de artistas espalhados pelas paredes. Agora é o primeiro na área urbana e queremos dar continuidade em outras obras - comenta Rodrigo Tonin, idealizador do projeto.

Leia Mais:

Grupo Hermes e Renato se apresenta em Caxias neste sábado

3por4: Projeto Cine Ovelha Café estreia nesta segunda, em Bento Gonçalves



Artistas que se interessarem em ocupar o espaço devem criar um projeto de mural seguindo o tema "Equilíbrio na Cidade Contemporânea".

- Pensamos nessa ideia porque, nessa loucura que vivemos no dia-a-dia, chegar num espaço e ter o impacto de poder admirar uma obra de arte, é uma forma de proporcionar equilíbrio - explica Tonin.

As inscrições abrem na próxima segunda, e os interessados devem enviar propostas pelo e-mail paredesvivas@toninimoveis.com.br até o dia 5 de setembro. O edital está disponível no site www.toninimoveis.com.br e o vencedor será divulgado o dia 19 de setembro.