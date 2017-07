3por4: Painel de flores de jornal chamou atenção na Feijoada do Pulita 2017

Arte 03/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Logo na entrada do Hotel Intercity, durante a Feijoada do Pulita, no último sábado, um painel de flores fofas de jornal adornava algumas das portas. A concepção da decoração foi de Denise Giovanardi e Roseana Pettinelli, que decidiram usar páginas da coluna social para confeccionar as peças. – Foi mais trabalhoso do que prevíamos, porque as páginas são finas. Precisamos colar três a quatro folhas de jornal, prensá-las e depois realizar o trabalho – explicou Roseana. O resultado ficou original e superbacana!



