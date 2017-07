3por4: Padre Fábio de Mello se apresenta no dia 11 de agosto, em Canela

Religiosidade 26/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Um dos pontos turísticos mais visitados da Serra, a Catedral de Pedra, em Canela, vai ganhar nova iluminação no dia 11 de agosto. O trabalho foi realizado em parceria com o light designer Edvaldo Peixoto e pretende tornar o templo um roteiro disponível também à noite. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer da cidade, Ângelo Sanches, aponta que a prefeitura já havia realizado uma reforma na iluminação do templo em 2010, porém, ela ficou ativa até 2012 somente. A nova iluminação noturna inaugurada agora, promete ele, será definitiva.

- A Catedral é um ponto turístico belíssimo, e gente precisava tornar ela viva também à noite. O projeto prevê uma iluminação neo-gótica, mas com efeitos especiais que criam movimento e interagem com os visitantes. Pensamos que não era uma questão de somente ascender as luzes e pronto, queríamos uma interação entre som e luz - conta Peixoto, acrescentando que os cerca de 600 mil gastos no projeto foram angariados por meio da iniciativa privada, sem nenhum custo para os cofres públicos.

A Catedral receberá espetáculos de som e luz diários às 20h, 21h e 22h, sempre gratuitos. Tudo isso será mostrado pela primeira vez no dia 11 e, para marcar a estreia, a prefeitura convidou o padre Fábio de Mello para uma show.

- O mesmo light designer que projetou a nova iluminação também trabalha com o padre, então, fez o convite. Ele (Fábio de Mello) ficou super animado - comenta o secretário.

A apresentação está marcada para as 21h, mas o evento de inauguração vai começar às 19h, com apresentações e com a solenidade. Tudo vai acontecer na frente da igreja, aberto ao público.

Outra novidade anunciada pelo secretário à coluna é a intenção de inaugurar uma iluminação noturna também na Cascata do Caracol, mais um cartão-postal de Canela. A ideia é inspirada no que já acontece nas Cataratas do Niágara, por exemplo. De acordo com Ângelo Sanches, um projeto está sendo pensando levando em conta questões essenciais como o impacto ambiental.

- Se tudo der certo, até janeiro a cascata estará também iluminada - projeta o secretário.

