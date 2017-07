3por4: Oskar Metsavaht realiza exposição fotográfica ligada ao filme "Soundtrack"

Cinema 07/07/2017 | 15h00 Atualizada em

Além de diretor-criativo da Osklen, o caxiense Oskar Metsavaht também é fotógrafo e, de certa forma, serviu de inspiração para o personagem central do filme Soundtrack, que chegou aos cinemas brasileiros na quinta _ infelizmente, ainda não em Caxias. Na telona, Cris (vivido por Selton Melo) é um artista que vai até uma estação no Ártico para tirar autorretratos inspirados por sons do ambiente em que se encontra. Na vida real, foi Metsavath quem tirou as fotos _ como esta acima, compartilhada por ele em sua página do Instagram _ e transformou tudo numa exposição que está em cartaz no Museu da Imagem e do Som de São Paulo até o dia 16. O clima gélido do filme também aparece na coleção de inverno da Osklen que Metsavaht apresentou em março.



Leia Mais:

3por4: Shopping San Pelegrino recebe projeto Arquitocos, em Caxias

Terceiro livro da série "Primum" será lançado neste sábado, em Caxias