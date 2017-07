3por4: Monumento à Itália será restaurado por Bez Batti, em Caxias

Arte 17/07/2017 | 11h21

Um dos nomes mais fortes da escultura em pedra no país, João Bez Batti foi convidado pela Secretaria da Cultura de Caxias para restaurar o Monumento à Itália, marco histórico do bairro São Pelegrino. Originalmente, a obra foi esculpida por José Zambon e inaugurada em 1958. O formato de bota era uma homenagem à Itália, no ano que Caxias recebeu a visita do então presidente do país, Giovanni Gronchi. O monumento em basalto foi danificado no último dia 8 de junho, por conta de um acidente de trânsito.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural, Heloise Salvador, o nome de Bez Batti surgiu como unanimidade nas indicações de profissionais da área.

– O Bez Batti deixou claro que aceitaria, pois gosta muito de Caxias. Nos sentimos muito felizes, sabemos que ali existe a veia de artista, que vai entrar amor e sensibilidade mesmo sendo um trabalho de restauro – comenta Heloise.

Ainda não há uma previsão para o início do trabalho, já que o Departamento de Memória e Patrimônio Cultural precisa elaborar um projeto detalhado sobre a ação. Ainda conforme a coordenadora, o restauro deve unir novamente a parte rompida do monumento, que fica entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Feijó Júnior.