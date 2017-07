3por4: Léo Shehtman palestra na Associação Sala de Arquitetos nesta quarta, em Caxias

Arquitetura 26/07/2017 | 12h30 Atualizada em

O arquiteto e designer paulista Léo Shehtman é convidado da Associação Sala de Arquitetos para uma troca de ideias, nesta quarta. Com experiência internacional e atuação no mercado desde 1981, o profissional ministra palestra às 19h30min, no Intercity Caxias. Um pouquinho antes, às 17h, é a vez de profissionais de diferentes áreas de atuação comandarem uma mesa redonda sobre assuntos interligados, e apaixonantes. Gastronomia, moda, design e arte estarão entre os temas do papo conduzido por Ariel Lettieri, Bete Venzon, Betina Brentano, Carol Potrich, Henrique Neves, Jane De Bhoni, Rafaela Tomazzoni e Roque Frizzo. A mediação fica a cargo da editora de Variedades do Pioneiro, Tríssia Ordovás Sartori.

Leia Mais:

3por4: Revista Violão+ entrevista caxiense Valdir Verona

3por4: Garibaldi recebe Feira do Vinil em agosto



A programação integra o Mês de Arquitetura e Design da Serra. Para participar, é necessário retirar o ingresso (em troca de um quilo de alimento) em lojas patrocinadoras como Casa Serra Acabamentos, Decor Window, Dell Ano, Palladio's Decor, Serrana Tintas, Villa Franca Iluminação e Zevir Revestimentos.