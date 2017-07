3por4: Iniciativa Escritor na Comunidade leva literatura para diversas regiões de Caxias

Literatura 05/07/2017 | 12h00 Atualizada em

A 33ª Feira do Livro de Caxias só começa oficialmente no dia 29 de setembro, mas, até lá, rola uma iniciativa bem bacana para levar o livro pelos mais diversos recantos da cidade. É o Escritor na Comunidade, uma das atividades pré-feira, que nos meses de julho, agosto e setembro levará 12 autores locais para 21 encontros em entidades, ONGs, centros comunitários e escolinhas infantis.

O primeiro bate-papo será nesta quarta-feira, com a escritora Alessandra Rech apresentando seu livro O Sumiço do Canário para a gurizada atendida pelo Instituto Elisabetha Randon. Nos próximos meses, vão ser beneficiados ainda Apadev, Centro Cultural do Jardelino Ramos, Lar da Velhice São Francisco de Assis e vários outros. Ah: todas as entidades receberam com antecedência as obras desses autores.

