3por4: Ilustradora Clau Cicala participa de coleção da grife Rala Bela

Moda 10/07/2017 | 14h40 Atualizada em

O mundo colorido da ilustradora Clau Cicala está nas peças da coleção Psicodelic Summer, que a marca Rala Bela coloca no mercado a partir da segunda quinzena de agosto. A parceria é inédita e traz entre as referências de estampa técnicas como a aquarela, a textura psicodélica, etc. O trabalho de Clau também reverbera elementos da natureza, criando camuflados, florais e outras formas que lembram animais como a zebra, os peixes e as tartarugas.

Leia Mais:

Agenda: Projeto "Molho" tem primeira edição neste domingo, em Caxias

Marcos Piangers fala sobre paternidade, machismo e os planos para o futuro



A coleção cápsula do verão 2018 tem 18 modelos entre leggings, tops, shorts e jaquetas. A marca de Bom Princípio, que tem 25 anos de história, convidou a bela Carmelita Mendes (Ford Models) para dar a atitude necessária aos looks. As fotos do ensaio foram clicadas por Weslei Torezan, e a produção é de Jônatan Cruz.