3por4: Humorista Raffael Souza lança paródia de "Despacito" nas redes sociais

O humorista Raffael Souza não deixou passar o sucesso estrondoso de Despacito para atacar com suas paródias novamente. O mega hit do porto-riquenho Luis Fonsi ganhou letra falando das particularidades de Caxias do Sul. Se você não esteve em outro planeta nos últimos meses, conhece o refrão de Despacito, que na paródia se transformou em "De-Ca-xi-as... sempre falo nêne pois sou de Caxias/ Reclamo do inverno quase todo dia", e por aí vai... Dá uma conferida no vídeo lá no perfil do comediante:

