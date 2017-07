3por4: Guia Destemperados de Gramado e Canela será lançado nesta sexta-feira

Gastronomia 21/07/2017 | 12h30 Atualizada em

Esta sexta-feira será dia de lançamento para encher os olhos (e a barriga) dos glutões que visitam ou moram na Serra. Está chegando o Guia Destemperados de Gramado e Canela, uma publicação com 36 páginas, encartadas semanalmente no jornal Zero Hora. O trabalho conta com dicas de mais de 50 lugares para serem visitados nas cidades. O conteúdo estará dividido por temáticas, em listas que têm opções para todos os gostos e bolsos. No total, serão impressos 135 mil exemplares físicos do guia, além da edição digital, que estará disponível na íntegra para os assinantes de ZH.



