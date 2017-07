3por4: Grupo de violoncelos filarmônicos da Alemanha se apresenta neste domingo, em Gramado

Música 21/07/2017 | 12h00 Atualizada em

O grupo sorridente aí em cima compõe os Violoncelos Filarmônicos da Escola de Música de Gütersloh, na Alemanha. Em turnê que chega ao Brasil pela primeira vez, eles são atração neste domingo, às 10h, na Rua Coberta de Gramado. São 10 jovens entre 14 e 21 anos, acompanhados de dois professores da escola de música de Gütersloh. O repertório abrange música clássica em arranjos próprios. A entrada é franca.

Neste fim de semana, a cidade também recebe o grupo Pianistas de Bagé. Nesta sexta, eles ministram um workshop gratuito para as crianças, às 14h30min, na Sociedade Recreio Gramadense. Sábado, às 20h, o grupo mostra repertório musical inspirando em clássicos do cinema, no mesmo local. O musical é executado em cinco pianos ao mesmo tempo. Ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na secretaria da associação, por R$ 80. Na hora, R$ 100.