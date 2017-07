3por4: Grupo de artistas participa de leilão beneficente em Gramado

Solidariedade 20/07/2017 | 13h00 Atualizada em

Arte e solidariedade vão se encontrar nesta quinta em Gramado. Por lá, rola um leilão com obras doadas por um grupo de artistas. Gravuras, desenhos, pinturas e esculturas estão entre as peças disponíveis na recém inaugurada Arte 12b (Rua Dr. Ricardo Sturmhoffel, 120), a partir das 18h30min. O mais bacana é que a renda do leilão será doada integralmente às obras de reconstrução da escola Castelo Branco, que fica em São Francisco de Paula e foi danificada no tornado ocorrido em março.

A iniciativa é organizada pela artista gramadense Rita Gil. Outros participantes são Kira Luá, Simone Guardiola, Zé do Passarinho, Clara Koury, Adriana Giora, Ana Aita, Mario Palermo, Bianca Santini, Clara Pechansky, Gustavo Rigon, Lua do Rio, Lucia Guaspari, Eliete Marchand, Marcia Marostega, Neca Lahm e Vera Shwinguel de Oliveira.