3por4: Grupo BatuKatu se apresenta em Caxias neste domingo

Neste domingo, o grupo do núcleo gaúcho de música corporal BatuKatu se apresenta no Centro de Cultura Ordovás pela primeira vez. Barbatukatucando em Caxias do Sul é o nome da performance inédita na qual palco e plateia se fundem para um mergulho no universo da música corporal.

O show vai misturar composições próprias com arranjos sobre cultura popular. Os espectadores também poderão participar de jogos de improvisação e criação coletiva de ritmos como samba de roda, baião, coco, maracatu, ciranda.

Mas o mais especial com relação à apresentação em Caxias é que ela terá renda totalmente revertida para o tratamento de saúde de Fernando Barba, fundador do grupo Barbatuques (de SP) e padrinho do BatuKatu, que enfrenta um câncer no cérebro. Aliás, o show em Caxias contará com a participação especial de André Hosoi, coordenador do Barbatuques, que está em Caxias para o 7º Encontro de Educação Musical da UCS.

A apresentação começa às 18h. A entrada é mediante contribuição espontânea (R$ 10 é o valor mínimo sugerido).