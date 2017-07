3por4: Grafite de Fábio Panone Lopes ganha versão em brincos e gargantilha

Arte 10/07/2017 | 16h20 Atualizada em

As viagens do grafiteiro Fábio Panone Lopes costumam render mais do que somente muros grafitados no exterior. Da última vez que esteve no Havaí, acabou criando uma bolsa de neoprene inspirada nas artes que fez por lá. Agora,recém-chegado de um rolê por Miami,o grafiteiro trouxe na bagagem a criação de uma borboleta com olhos de coruja. Se o desenho ficou imortalizado num muro do bairro Wynwood, aqui no Brasil ele se transformou em objeto de moda.

– Estou feliz por avançar um patamar na minha carreira,misturando o grafite com meus traços na criação de acessórios e produtos. Jamais imaginaria que daria tão certo a arte urbana no mundo da moda e da personalização e criação de produtos limitados – comenta o artista.

A peça remete a uma simbiose entre a metamorfose com a sabedoria e,na versão acessório, ganhou aparência banhada a ouro e cravejada com cristais. A tiragem especial tem apenas 100 peças,que já podem ser encomendadas da página do Studio FLOP no Facebook ou pelo emailstudio@ fabiopanonelopes.com.Embreve,todas as criações de Fábio estarão numa galeria virtual de e-commerce.



