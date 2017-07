3por4: Giordani Turismo faz promoção para lançamento de "O Filme da Minha Vida" em Bento Gonçalves

Cinema 27/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Na próxima quarta-feira, o diretor e ator Selton Mello estará em Bento Gonçalves para uma pré-estreia do longa O Filme da Minha Vida, gravado na Serra. A Giordani Turismo vai levar três sortudos (com acompanhantes) para participar dessa sessão especial, que ocorre às 18h, no Movie Arte. Para participar, é necessário postar uma foto no passeio de Maria Fumaça ou no Parque Temático Epopeia, em modo público no Facebook, fazer check-in no local e incluir as hashtags #ACidadedaMinhaVida #PromoMariaFumaça #SeltonMelloNaRegiãoUvaeVinho. O domingo é o último prazo para quem quer participar. A escolha dos vencedores será na segunda.



