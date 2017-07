3por4: Garibaldi recebe Feira do Vinil em agosto

Vinil 25/07/2017 | 15h00 Atualizada em

A organicidade do som, as artes das capas, os encartes bem elaborados, saudosismo... enfim, muitas podem são ser as justificativas dos amantes dos discos de vinil para seguir comprando-os mesmo na era da música digital. Em Garibaldi, um desses consumidores de música à moda antiga possui um acervo com mais de 24 mil bolachões. Guilherme Possebon é o nome por trás do Possebon Antiquarium, que tem sede física em Garibaldi há pouco mais de três anos (antes, atuava só na internet). Todos os discos que estão lá podem ser comprados, e uma boa oportunidade para isso ocorre no dia 5 de agosto, durante a Feira do Vinil. Nesse encontro, também participam expositores de vinil de outras cidades.

Capa de "Noite Vem, Noite Vai" da banda TNT. Disco está disponível no acervo de Possebon Foto: Reprodução / Reprodução

- Acredito que deva ser o maior acervo da Serra - comenta Possebon.

Ele costuma adquirir os discos em lotes de leilão, com amigos, etc. Rock e MPB são os gêneros mais procurados por lá e, consequentemente, é na busca desses que Possebon investe mais energia.

Leia Mais:

Centro de Cultura Ordovás recebe programação especial ao Dia Municipal da Cultura e da Paz em Caxias

Projeto Escritor na Comunidade visa estreitar laços entre autor e leitores



- Compro, vendo, troco, faço de tudo - diz ele, que vende antiguidades de outras áreas, como gibis, roupas, objetos de decoração, etc.

À pedido da coluna, Possebon separou seis discos considerados raros que estarão à venda por lá:

Cólera: Tente Mudar o Amanhã (1985) - ícone do punk nacional.

Bee Gees: 1st (1967) - belo registro da fase psicodélica da banda.

Picture: Traitor: (1984) - banda holandesa de heavy metal.

W.A.S.P: Inside the Electric Circus (1986) - terceiro disco de estúdio da banda californiana de heavy metal.

Stevie Wright: Hard Road (1974): primeiro disco do roqueiro australiano.

TNT: Noite Vem, Noite Vai (1991): terceiro disco da clássica banda do rock gaúcho.