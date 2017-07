3por4: Filme "Mulher do Pai" terá sessão comentada em Caxias

Cinema 04/07/2017 | 14h30 Atualizada em

O longa gaúcho "Mulher do Pai", que ocupa a Sala de Cinema Ulysses Geremia após o sucesso do Festival Varilux, celebra várias questões importantes no atual cenário audiovisual, como as co-produções internacionais, a parceria com cidades do interior para filmar e a atuação de uma de uma equipe quase 100% feminina na produção. Esses e outros temas serão abordados no bate-papo que a Unidade de Cinema e Vídeo está organizando para esta quinta, logo após a exibição do filme, que começa às 19h30min. Participam do encontro a diretora de arte Adriana Nascimento Borba, a produtora executiva e diretora de produção Gina O'Donnell e a produtora Nora Carús, da Okna Produções.

- Seria bem legal se o pessoal que trabalha com produção audiovisual aqui em Caxias pudesse comparecer, a ideia é focar o bate-papo nessa ideia da co-produção com outros países e também tem o fato de que a Cristiane (Oliveira, diretora e roteirista do longa) está pensando em filmar o próximo filme dela aqui, então, pode ser uma boa oportunidade para o pessoal se conhecer também - comenta a coordenadora da Unidade de Cinema e Vídeo, Marcelle Monteiro.

Leia Mais:

Agenda: Músico e educador Gabriel Lewi realizará oficina em agosto, em Caxias do Sul

Conselho de Cultura de Caxias do Sul aponta prós e contras do novo edital do Financiarte



Além da parceria com o Uruguai, "Mulher do Pai" foi rodado na região de Dom Pedrito. Para o próximo longa, a premiada diretora está buscando novamente cenários do interior. E, desta vez, deve encontrar o que procura aqui na Serra. Integrante da Caxias Film Comission, o ator Fábio Vergani diz que a diretora busca locais como uma bodega, um moinho, capitéis de beira de estrada, uma casa com sala grande cheia de fotos nas paredes, etc.

- Estou tentando ajudar ela a encontrar o casal protagonista também, ela quer dois "italianinhos" bem aqui da Serra - adianta Fábio.



Sessão especial ocorre para acessibilidade de deficientes visuais



"Mulher do Pai" ficará em cartaz na Sala de Cinema Ulysses Geremia apenas desta quinta até domingo, mas no dia 11 julho (próxima terça-feira), haverá uma sessão especial dedicada à promoção da acessibilidade. O longa será exibido com audiodescrição e janela com tradução em libras, no tradicional horário das 19h30min. A promoção é da Unidade de Cinema e Vídeo com o apoio da Coordenadoria de Acessibilidade. Nesse dia, o ingresso será vendido ao preço simbólico de R$ 2.