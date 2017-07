3por4: Festival Brasileiro de Música de Rua terá etapa nesta sexta-feira, em Gramado

Música 10/07/2017 | 15h40 Atualizada em

Nesta semana, rola etapa do Festival Brasileiro de Música de Rua em Gramado. As apresentações ocorrem na sexta, a partir das 15h, na Rua Coberta. O line up terá shows de artistas caxienses como DJ Muzak, Chiquinho Divilas, Ária Trio, De Boni & Henz, Vic Limberger, Essencia Crew, CCOMA e Yangos. Tudo com entrada franca, claro. Além disso,o festival também leva palestras sobre musicalização e cultura hip hop a escolas da cidade.

Leia Mais:

3por4: Artista Fernando Weber realiza bate-papo em Caxias

Exposição "As novas joias da Serra Gaúcha" pode ser visitada até sexta, em Caxias