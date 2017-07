3por4: Fabrício Carpinejar estreia projeto "Borbulhas de Amor" em agosto

Bate-Papo 24/07/2017 | 14h10 Atualizada em

Numa parceria com o Intercity Hotéis, Fabrício Carpinejar estreia a turnê Borbulhas de Amor, a partir de 3 de agosto. O projeto prevê uma série de bate-papos sobre o polêmico tema ¿o que as mulheres não sabem que os homens sabem¿. São oito datas programadas, uma delas em Caxias do Sul, no dia 28 de setembro, às 20h, no Intercity. Taxa de inscrição custa R$ 40 ou R$ 20 (estudante e idosos). Informações pelo e-mail reservas@intercityhoteis.com.br.



