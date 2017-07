3por4: Exposição "Aquecendo Focinhos" terá abertura nesta sexta-feira, em Caxias

Exposição 12/07/2017 | 13h30 Atualizada em

Esse cãozinho com cara de esperto aí na foto é o Scooby, que adora crianças e é bem meigo. Junto com ele, também estarão a Athena, dócil e sorridente; o Furacão, gentil e cheio de energia; além da dupla inseparável Pretinha e Negrinho. Toda essa turma faz parte da exposição fotográfica Aquecendo Focinhos, que será aberta no espaço do Quintino Futebol Pub (Garibaldi, 485), às 19h desta sexta.

Leia Mais:

Curta "Kátharsis" é o representante caxiense do 45º Festival de Cinema de Gramado

3por4: CineDebate exibe o filme "Frida" nesta quinta-feira, em Caxias



As fotos foram clicadas por Caroline Recuche e Linda Tomasi, com a intenção de estimular a adoção. Todos os cães fotografados estão em lares temporários à espera de um dono e as fotos possuem o telefone de contato para levar acada um deles para casa. O grupo integra o projeto Na Rua Nunca Mais, idealizado por Paula Terres.

Além de abrigar a exposição até o dia 28, o Quintino também será ponto de arrecadação de ração para o projeto. Veja mais fotos dos dogs fofos no facebook/naruanuncamais.