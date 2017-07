3por4: Evandro Joel Pessoa lança revista em quadrinhos, em Caxias

Literatura 05/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Quando Evandro Joel Pessoa tinha apenas oito anos, o irmão mais velho se encarregou de apresentá-lo a uma paixão que se tornaria eterna: o mundo das histórias em quadrinho. Tudo começou com um gibi do Conan, depois se transformou em coleção e agora resulta na primeira publicação própria.

Desenhando há 20 anos, Evandro foi buscar inspiração na própria história para criar o personagem Joel Guerreiro, que leva o seu segundo nome e é também o nome do pai dele.

- Peguei um pouco da minha vida, até minha primeira namorada do colégio está na HQ - comenta ele.

O gibi foi desenvolvido em parceria com o também artista Jack Leonidas, e será lançado de forma independente no próximo dia 15, às 15h, no Zarabatana Café. A história narra o nascimento do herói Joel, que volta ao mundo como um semi-anjo. Evandro, que trabalha como professor de Artes na escola Irmão Guerini, tem ideias para dar segmento aos gibis do Joel, e pretende levar o trabalho para dentro da sala de aula.

- Quero fazer palestras, abordando assuntos que estão na história, como as drogas, a violência - comenta.

A revista vai custar R$ 19,90 e, no lançamento, haverá um sorteio para quem a comprar. O vencedor será personagem do próximo gibi da série Joel Guerreiro.