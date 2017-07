3por4: Espetáculo "Operação Cinco Marias" ocorrerá em Flores da Cunha

Teatro 19/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Flores da Cunha recebe o espetáculo de teatro "Operação Cinco Marias", no dia 28 de julho. A comédia se aproveita do cenário caótico da política brasileira para fazer rir com a história de uma poderosa e inescrupulosa família, os Azambuja. Eles vão tentar encobrir o maior rombo de todos os tempos nos cofres públicos. A direção é de Priscila Weber Massairo, com roteiro de Claudio Troian. A apresentação será às 20h, no Espaço Cultural São José. Ingressos antecipados custam R$ 20, à venda na Vanelli Materiais Elétricos.



