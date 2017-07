3por4: Espetáculo Korvatunturi terá sessões extras no mês de julho, em Gramado

Teatro 03/07/2017 | 10h59 Atualizada em

O espetáculo Korvatunturi, que tradicionalmente movimenta Gramado aos sábados, ganha várias sessões extras em julho. Assistida por mais de 500 mil pessoas, a montagem poderá ser conferida também nas segundas, terças, quintas e sextas (além dos sábados, claro) deste mês. Korvatunturi está em cartaz desde 2012 e é reconhecido por levar ao palco uma mistura de circo, música, dança e teatro. As apresentações ocorrem no Teatro Korvatunturi (Rua São Pedro, 663, no Centro de Gramado), sempre às 19h30min. Outras informações estão no www.korvatunturi.com.br.



Leia Mais:

"Se tu baixas tua expectativa financeira, tu podes ser o que quiser", aconselha Otto Guerra, homenageado deste ano em Gramado

A maior aventura em família! Tulio Milman fala sobre temporada de seis meses fora do país