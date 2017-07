3por4: Escritor Pedro Guerra prepara lançamentos de livros nos próximos meses, em Caxias

Literatura 11/07/2017 | 13h00 Atualizada em

O segundo semestre que já começou será de muitas concretizações para Pedro Guerra. Num encontro com leitores no último fim de semana, o escritor anunciou várias novidades que devem sair do papel até dezembro. A maior delas é a publicação de seu próximo romance, Como Eu Imagino Você, que marca a estreia de Pedro na editora Gutemberg (de autores como Thalita Rebouças e Paula Pimenta). O lançamento deve ocorrer em setembro (mais provável que no dia 17).

- A Sil (umas das representantes da editora) me disse "Pedro, eu quero um livro teu" e eu fui logo entregando o Precisava de Você para Ela, que sorriu e disse "não, quero que você escreva um livro" (risos). Estou muito feliz porque eles assinaram o contrato comigo sem que o livro nem estivesse pronto, isso foi muito legal - comemorou.

Como Eu Imagino Você acompanha a jovem Helena, que tem a visão central quase nula, enxerga sempre um borrão em frente aos olhos. Ela começa então a ter sonhos com o rosto de um rapaz, mas quando o encontrar na vida real, como terá certeza se está realmente à frente do amor que a encontra enquanto dorme?

Leia Mais:

A caminho de celebrar 30 anos de carreira, Luiz Marenco toca nesta quinta-feira em Caxias do Sul

3por4: Ilustradora Clau Cicala participa de coleção da grife Rala Bela



Outra novidade anunciada pelo escritor é mais um livro da série "Caxienses" _ sucedendo A Rainha está Morta e Queda Livre. Desta vez, o detetive Benjamin Lisboa terá que investigar um crime quase sem pistas ocorrido na Praça Dante Alghieri. O nome do livro é Cabra Cega, e o lançamento está previsto para novembro.

Entre um livro e outro, o escritor ainda realizará um de seus famosos brigadeiraços na Feira do Livro de Caxias. A iniciativa está marcada para o dia 14 de outubro, com participação do jornalista e escritor Nivaldo Pereira. A ideia é reunir uma galera para saborear deliciosos docinhos enquanto a dupla de escritores fala sobre signos e literatura. Além de tudo isso, 2017 ainda reserva a estreia do 1º Concurso Literário Pedro Guerra, que está recebendo inscrições até o dia 15 de agosto de 2017 pelo www.escritorpedroguerra.com.

Ufa, é bastante coisa mesmo. E Pedro ainda tem fôlego para projetar 2018, quando virá o lançamento de Romeu Morreu, sequência de Precisava de Você, vencedor do Açorianos 2016 na categoria infanto-juvenil.