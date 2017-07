3por4: Escritor Paulo Ribeiro lança livro "O Transgressor" em agosto

Literatura 03/07/2017 | 15h30 Atualizada em

Nas referências citadas pelo autor Paulo Ribeiro na sinopse de seu novo livro habitam de George Harrison a Voltaire. Já na apresentação e na contracapa, figuram do lirismo do escritor José Clemente Pozenato até a ¿boca suja¿ do diretor de teatro e roqueiro Mário Bortolotto.

– Eles não têm nada a ver um com o outro. Eu convidei de propósito mesmo – explica o autor bonjesuense.

Essa colcha de retalhos costurada já na ¿casca¿ sugere a pluralidade do recheio de "O Transgressor". O livro, cuja capa a coluna antecipa acima, é uma coletânea de contos que reúne universos de personagens distintos, como um pintor atormentado a lutar contra o desejo; ou guerrilheiras enfrentando os horrores da ditadura de 1964. Unindo todos eles está a transgressão anunciada no título.

– Começa com o narrador transgressivo, o conteúdo é transgressivo, a extensão dos contos é transgressiva, os personagens são transgressivos. É o livro da transgressão. Retrato do país. Mas, ao mesmo tempo, é o país onde ¿tudo está bem¿. É isso que costura todas as histórias. Isso é uma ironia sem tamanho – adianta o escritor, à coluna.

Capa do livro "O Transgressor" Foto: Manoela Leão / Divulgação

A obra sai pela Kotter Editorial, de Curitiba. O lançamento será em agosto, em data a ser definida.



– Outra característica destes contos, seguindo uma tendência contemporânea, é a de não deixar claramente delimitada a fronteira entre ficção e documentário – opina Pozenato, na abertura do livro.

O Transgressor, 19º lançamento da carreira de Paulo Ribeiro, também reforça a visão do autor perante o Brasil atual.

– É uma visão muito pessimista, embora tratada com humor e sarcasmo. Mas eu não desisti do Brasil. O livro é a prova que eu ainda não desisti, estou na trincheira com as minhas armas – revela.