3por4: Dulce Amore Confeitaria Fina organiza encontro "Café com Divas" nesta quinta, em Caxias

Bate-Papo 24/07/2017 | 13h20 Atualizada em

A Dulce Amore Confeitaria Fina reúne bate-papo, moda e várias gostosuras de inverno no encontro Café com Divas, que ocorre nesta quinta-feira, às 19h30min, em Caxias. A psicóloga Marian Martins vai conduzir uma conversa sobre personalidade e estilo. Já as marcas Pano Xique e Modeladores Yang mostram tendências de moda num desfile. A Dulce Amore fica na Dr. Montaury, 2.090.



