3por4: Dreamland Museu de Cera apresenta réplica de Renato Aragão, em Gramado

Gramado 18/07/2017 | 11h30 Atualizada em

O programa Os Trapalhões, um clássico imortal da televisão brasileira, completa 40 anos em 2017. Aproveitando o gancho da estreia de uma nova versão do humorístico na Canal Viva, o Dreamland Museu de Cera de Gramado apresenta seu mais novo ilustre morador: Renato Aragão, o eterno Didi. O personagem, aliás, está participando do remake do programa, que chega à tevê aberta em setembro. Para ver o artista de pertinho, só dar um pulo a Gramado. Informações pelo (54) 3286-5100.

