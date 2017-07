3por4: Diretor Jayme Monjardim chegou na Serra domingo

Novela 17/07/2017 | 11h08 Atualizada em

As gravações da novela Tempo de Amar na Serra começam nesta segunda, mas o diretor Jayme Monjardim chegou em Garibaldi ainda ontem para uma missão especial. Ele era aguardado na casa da enóloga Maria Amelia Duarte Flores para conhecer a afilhada Martina Victória, que nasceu no último dia 5. A garibaldense Maria Amelia ficou amiga do diretor na época do lançamento do filme O Tempo e o Vento (2013) e foi a responsável pela estreia de Monjardim como produtor de vinhos, com o lançamento do rótulo Villa Matarazzo.

– Ele é um irmãozão – resume.

Leia Mais:

Natural do interior de Caxias do Sul, Diego Vanassibara faz sucesso na Inglaterra com coleção de sapatos criada por ele

Tattoos contra as estrias: Tatuador caxiense conquista o público com técnica que camufla as incômodas cicatrizes



Além da expectativa para a chegada do diretor na tarde de ontem, a garibaldense estava aguardando também a neve, que está prevista para cair na região a partir de hoje:

– A vida é cheia de coincidências mesmo, eles começam a gravar bem quando pode nevar por aqui. Tomara que dê para aproveitar.