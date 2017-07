3por4: Designer Zanini de Zanine palestra em Caxias nesta sexta

Bate-Papo 14/07/2017 | 11h20 Atualizada em

O Mês da Arquitetura e Design da Serra está ganhando programação bem especial capitaneada pela Associação Sala de Arquitetos. Nesta sexta, às 19h30min, a atração é o reconhecido designer de produtos carioca Zanini de Zanine, no Intercity. Ele realiza bate-papo sobre sua trajetória em empresas nacionais e internacionais, além de comentar inspirações para trabalhos marcantes como a cadeira de shapes de skate, que é peça do acervo permanente do Museu Histórico do RJ.

Foto: Fernando Rezende / Divulgação

Um pouco antes da conversa com Zanini, às 17h, é a vez dos arquitetos Marcio Carvalho e Ricardo Ruschel (Smart Arquitetura) compartilharem novos olhares sobre a construção civil. Quem passar pelo Intercity poderá ainda conferir a mostra Urbanos, de Marilene Zanchett.



A programação é aberta ao público, mas o ingresso deve ser retirado nas lojas patrocinadoras (Casa Serra, Dell Ano, Palladio's Decor, Zevir, etc), ao "preço' de um quilo de alimento.