3por4: CineDebate exibe o filme "Frida" nesta quinta-feira, em Caxias

Cinema 10/07/2017 | 16h00 Atualizada em

Grande conhecedora da trajetória da artista mexicana Frida Kahlo, a historiadora Paula Cervelin Grassié a convidada do CineDebate do Sindiserv na próxima quinta-feira,em Caxias. Ela vai falar sobre a cinebiografia Frida, estrelada por Salma Hayek no papel da icônica pintora. A sessão tem entrada franca e começa às 19h,na sede do Sindiserv – que,a propósito,tem um auditório equipado comum cinema muito bacana na Rua Carlos Giesen, 1.217.



Leia Mais:

3por4: Artista Fernando Weber realiza bate-papo em Caxias

Marcos Piangers fala sobre paternidade, machismo e os planos para o futuro