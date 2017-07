3por4: Centro de Cultura Ordovás recebe extensa programação cultural neste final de semana em Caxias

Cultura 07/07/2017 | 14h40 Atualizada em

Os óculos do Dr. Henrique Ordovás Filho aí na foto verão passar centenas de pessoas neste fim de semana. Pelo menos é o que se prevê com tantas atividades paralelas ocorrendo no Centro de Cultura entre sábado e domingo.

- Temos um público fiel, que costuma frequentar o Ordovás sempre, mas queremos trazer sempre mais atividades e diversificar - diz Cris Ribas, diretora do Centro de Cultura.

O sábado é o dia mais cheio, então, coloque todas as atividades na agenda aí para não perder nada. Às 13h30min, tem Laboratório de Performance com Andressa Cantergiani, na sala da Cia. Municipal de Dança. Às 15h30min, ocorre bate-papo sobre desenho com os artistas Júnior Suci, Laura Lydia e Thais Ueda, antecedendo a abertura das DUAS exposições marcadas para 17h30min: Insistente, Novamente [o desenho que está], na Galeria de Artes, e Helenas, na Sala de Exposições. Às 16h, a Sala de Teatro Valentim Lazzarotto sedia a terceira edição da Jam Session É Tudo Nosso! Hip Hop Empreendedor. Vai ter microfone aberto para MCs; bate-papo com o artista Gustavo Gomes, roda de danças urbanas e sonorização com os DJs Hood, Beat Sniff e Gimamax. Enquanto isso, a Sala de Cinema será ocupada por um evento fechado do escritor Pedro Guerra.

Às 20h, o Zarabatana Café recebe o Café com História, quer vai debater a vida, obra e legado do escritor Darcy Ribeiro. Os convidados serão o historiador Fabio Melo e o presidente estadual do Movimento Socialista de Cultura Darcy Ribeiro, Neir Nunes Alves.

Já no domingo, o Ordovás deve receber muita gente de novo por conta das atividades externas do arraiá, que ocorrem entre 11h e 18h.

- Estamos finalizando uma reforma elétrica aqui e, assim que acabar, queremos ocupar todos espaços. Um deles é a antiga capela, que será usada para atividades como workshops - adianta Cris.