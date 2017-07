3por4: Caxias terá Festa Julina Vegana no dia 22 de julho

Veganismo 11/07/2017 | 10h30 Atualizada em

A Veddas Caxias e a cafeteria vegana Expressando Café organizam a primeira edição da Festa Julina Vegana, marcada para o dia 22. Não precisa nem dizer que o menu vai contar com várias delícias feitas sem nenhum ingrediente de origem animal – entre elas, o cachorro-quente batizado de Not Dog. A festa ocorre das 17h às 22h, na Expressando (Rua Os Dezoito do Forte, 2.367). A entrada será franca e haverá coleta de doações para cães carentes.



