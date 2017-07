3por4: Carlos Barbosa recebe apresentação da banda Skank em setembro

Música 19/07/2017 | 13h31 Atualizada em

A banda Skank se apresenta em Carlos Barbosa no dia 9 de setembro. O suingue pop dos mineiros são atração da Multifeira, que ocorre de 1 a 10 de setembro, no Parque de Eventos Guido Pasqual Sganderlla. Com mais de 25 anos de carreira, o grupo traz à Serra um apanhado de sucessos radiofônicos de álbuns clássicos do rock nacional como álbuns como Calango, O Samba Poconé e Siderado. O repertório deve contar ainda com músicas do trabalho mais recente, Velocia (de 2014).

Os ingressos para o show já estão à venda na sede da Associação do Comércio, Indústria e Serviços e também na Basílico Casa Gourmet (Carlos Barbosa), Disco Center (Garibaldi), Movie Arte Shopping L'América e Shopping Bento (Bento Gonçalves), ou no site do Blueticket. Os valores variam entre R$ 50 (pista) e R$ 80 (área VIP). Informações pelo telefone (54) 3461-7600.