3por4: Campanha de adoção do Brechó ChiCão transforma-se em exposição fotográfica em Caxias

Esses vira-latinhas fofos são o Bob e a Julieta. Eles têm cerca de dois anos, são inseparáveis e estão à procura de um lar. A dupla faz parte da campanha ¿Leve amor para sua casa. Adote!¿, encabeçada pela galera do Brechó Chi Cão. Assim como eles, outros bichinhos que hoje vivem em lares temporários posaram para as lentes do Estúdio Zoom Pet. O trabalho resultou numa exposição fotográfica que pretende estimular a adoção. Cada imagem conta com informações sobre os pets ali registrados e um telefone de contato, caso haja interesse em encontrar o ¿modelo¿ ao vivo. A exposição pode ser visitada no Caxias Plaza Shopping (Av. Júlio de Castilhos, 1.914) até o dia 15 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados, das 9h às 17h.



