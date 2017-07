3por4: Camila Vieira lança coleção Origami

Moda 12/07/2017 | 10h07 Atualizada em

A cultura oriental é a alma da nova coleção cápsula que a designer de joias caxiense Camila Vieira lança hoje. O Tsuru, uma ave sagrada japonesa, é a referência mais forte da série intitulada Origami, composta por 14 modelos de braceletes, brincos, anéis, colares e gargantilhas. Na arte milenar do Japão, o Tsuru representa boa sorte, saúde e felicidade – tudo que as criações cheias de harmonia de Camila querem transmitir.

Leia mais:

Ciro Fabres: O rabisco de Kelly

Sociedade por João Pulita



As joias são tridimensionais, o que causa o efeito dobradura. Esse minucioso trabalho da artista poderá ser conferido a partir das 16h, no atelier localizado na Rua Dr. Montaury, 2.090.A coleção, que pertence à linha Camii Vieira Singular, ganhou belo ensaio de moda produzido por Jônatan Cruz, com a modelo Lo Yo Chen. A beleza ficou por conta de Isa Abreu e Maurício Lopez. Alesi Ditadi assina os cliques.