3por4: Business Professional Women ganha representação na Serra

Mais de 40 mil mulheres fazem parte da Business Professional Women (BPW) - Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais em 95 países diferentes. A instituição acaba de ganhar um braço na Serra, e está aberta a novas integrantes. A próxima reunião ocorre no dia 29, às 9h, na FTEC de Bento (Av. Osvaldo Aranha, 419) e é aberta a interessadas.

A iniciativa foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial, por uma advogada que pretendia empoderar (quando esse termo ainda não era tão usado) mulheres que precisavam entrar no mercado de trabalho para sustentar suas famílias. Hoje em dia, a BPW segue atuando na promoção do aperfeiçoamento profissional e na luta por melhores condições e oportunidades.

- Estamos organizando nossas primeiras linhas de trabalho, nossa ideia não é somente fomentar o empreendedorismo feminino, estamos buscando o desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, a BPW quer receber não somente mulheres empresárias, é dedicada a todas as mulheres - comenta a advogada Beatriz Peruffo, primeira presidente da BPW Serra que atua também na Comissão Estadual da Mulher Advogada da empresa OAB-RS.

No Rio Grande do Sul, a BPW tem representação em Porto Alegre e em Ijuí. Na Serra, o grupo já conta com mais de 20 mulheres, que devem se reunir todos os meses para planejar ações e trocar experiências.

- A questão da mulher sempre pautou minha vida profissional. Estou feliz e esperançosa com mais esse trabalho - alegra-se Beatriz.