3por4: Bate-papo de Gestante ocorre na Loja Mundo do Bebê em Caxias

27/07/2017

A fotógrafa Amanda Vanassi apresenta cliques sensíveis como esse acima, sob o tema maternidade, na loja Mundo do Bebê, em Caxias. As imagens ficarão expostas até o dia 11 de agosto por lá. A mostra será aberta neste sábado, às 14h30min, justamente quando a loja realiza outra iniciativa legal: o Bate-papo de Gestante. A iniciativa propõe conversas sobre assuntos relevantes no processo da chegada do bebê. Desta vez, o workshop gratuito será sobre aulas práticas de banho, ministrado pelo pessoal do Super Mamis. Também participam do encontro a Dulce Amore Confeitaria Fina, com dicas de preparativos para o chá de bebê, e a Tapiocaria Caxias, com degustação de canapés de tapioca com brigadeiro.

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo atendimento@divinainformacao.com.br. A Mundo do Bebê fica na Rua Coronel Flores, 633.