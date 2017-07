3por4: Banda Velhas Virgens apresenta turnê de 30 anos em Bento Gonçalves

Música 06/07/2017 | 14h30 Atualizada em

A clássica Velhas Virgens se apresenta no Ferrovia Live, em Bento, no dia 14 de julho. Vai ser a primeira apresentação em terras gaúchas da tour de lançamento do DVD de 30 anos, que o grupo gravou ano passado, em São Paulo. A turnê é especial também porque marca a despedida do vocalista Paulão da banda, considerada uma das maiores no cenário independente do Brasil.

A banda Sogro Inglês abre o show em Bento. Ingressos já estão à venda a partir de R$ 60 pelo www.sympla.com.br.



