3por4: Banda Salve Jurema lança primeiro EP nesta sexta-feira

A brasilidade é um dos principais elementos no som dos estreantes da Salve Jurema. Os são-marquenses colocam seu primeiro EP na área nesta sexta, mirando um rock que mistura psicodelia, groove e batuque. Tudo revestido pelo hibridismo natural dos nossos tempos.

- Fomos para um lado mais xamânico, com referências na cultura indígena, bastante tambor, mais brasileiro mesmo. Tentamos fazer uma coisa mais primitiva - diz o percussionista Rafael Bertolazzi Grison, que integra a banda ao lado de Eduardo Ampessan Marcon (baixo), Tales Rech (bateria) e Patric Dias (vocais e guitarra).

As referências vão de Led Zeppelin a Nação Zumbi para chegar a um resultado cheio de personalidade. Aliás, o primeiro single do EP, Imensidão Azul, foi considerado pelo site New Yeah Música como um dos melhores singles do mês de maio.

A banda, nascida em 2016, lança seu primeiro EP ao mundo nesta sexta. As seis músicas do trabalho estarão disponíveis para download em plataformas digitais, mas, quem preferir ter a bolachinha física poderá encomendar ao singelo valor de R$ 10 pelo perfil da Salve Jurema no Facebook. O trabalho foi gravado no estúdio Noise, de Caxias.