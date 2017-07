3por4: Banda Mindgarden fará turnê pelos estados do Paraná e São Paulo

Música 20/07/2017 | 12h30 Atualizada em

A caxiense Mindgarden resolveu fugir do frio e está subindo o mapa para uma turnê por Paraná e São Paulo. A banda tem quatro shows marcados e o primeiro ocorre nesta quinta, na casa Lavanderia, em Curitiba, ao lado da banda local Doberrot. Sexta e sábado, as apresentações ocorrem na capital paulista, no GAL Guitar Shop e na Sensorial Discos, respectivamente. Por lá, a Mindgarden será acompanhada do duo porto-alegrense Carrossel Diabólico. No domingão de manhã, a saideira será em São José dos Campos, no Parque Vicentina Aranha. Nessa mini-turnê, os caxienses levam repertório indie psicodélico de seus dois discos, Mindgarden e Cellophane.



