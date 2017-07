3por4: Banda Grandfúria realizará turnê pelo Rio de Janeiro

Música 27/07/2017 | 13h00 Atualizada em

Apresentação em Caxias ocorre no dia 12 de agosto, no Atillio's 86 Foto: Bárbara Montavon / Divulgação

A banda caxiense Grandfúria está com o pé no Rio de Janeiro. Os guris foram convidados para fazer três shows em solos cariocas, em setembro. Eles precisam arrecadar uma grana para viabilizar a viagem e estão armando um show para o dia 12 de agosto, no Atillio's 86 (Vinte de Setembro, 1.522). A apresentação será mais uma oportunidade para conferir o repertório do recém-lançado O Sopro e o Momento, trabalho conceitual inspirado na obra O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo. A festa, batizada de Voa Grandfúria, promete ainda repertório especial com vários sons diferentes. Informações sobre ingressos serão anunciadas em breve, no Facebook da banda.



