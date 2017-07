3por4: Banda francisco, el hombre se apresenta em agosto, em Caxias

Música 18/07/2017 | 10h40 Atualizada em

Falar da latinidade da banda francisco, el hombre é praticamente redundante. O nome em espanhol carrega a intenção da força multi-identitária do grupo, formado por mexicanos e brasileiros. Dona de um fã-clube por aqui, francisco, el hombre volta à Serra pela quarta vez no dia 3 de agosto. O quinteto traz o repertório do disco SOLTASBRUXA (2016), que inclui a canção Triste, Louca ou Má, hino feminista cujo clipe contabiliza mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

A turnê que chega em Caxias, batizada de Rompe Frontera, conta ainda com a participação super bem-vinda dos uruguaios da Cuatro Pesos de Propina (foto). A banda traz na bagagem o DVD Muerto, pero Vivo, um registro muito fiel do som mestiço que o grupo formado por oito integrantes produz. O trabalho foi gravado no Teatro de Verão, um dos palcos mais expressivos da cena musical platina.

As andanças dos "desfronterados" integram Brasil, Uruguai e Argentina, espalhando de cumbia e rock, a MPB e sons folclóricos. Em Caxias, os shows vão rolar no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), a partir das 20h do dia 3 de agosto. Ingressos antecipados já podem ser adquiridos na Paralela, loja Hip e Zero54 ao valor de R$ 20.