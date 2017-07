3por4: Banda Corona Kings se apresenta no Dia do Rock da Cachaçaria Sarau, em Caxias

Música 13/07/2017 | 12h30 Atualizada em

Em Caxias, a boa pedida do Dia Internacional do Rock será na Cachaçaria Sarau, a partir das 22h desta quinta-feira. A convidada da noite é a banda paranaense, radicada em São Paulo, Corona Kings. O quarteto traz na mochila um rock direto, tipo stoner garageiro, resolvido com a performance visceral de guitarra, baixo, bateria e muito cabelo comprido grudando na cara. Com dois discos lançados, Explode (2013) e Dark Sun (2015), a banda prepara um novo disco para breve. Mas é na performance ao vivo que o Corona Kings tem chamado mais atenção, com apresentações pautadas por muita energia e barulho.

A apresentação por aqui vai contar ainda com as anfitriãs Jessica Worms e Os Bombarderos Suicidas. Ingressos custam R$ 8.



