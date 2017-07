3por4: Banda A Elétrika Tribo faz show em Bento depois de 18 anos fora dos palcos

Música 13/07/2017 | 11h30 Atualizada em

A programação do Dia Internacional do Rock em Bento terá ponto alto no sábado e domingo, quando diversos shows ocupam o palco da Rua Coberta. Uma dessas apresentações promete ser mais especial pois marca o retorno da banda A Elétrika Tribo depois de um hiato de 18 anos. O grupo nasceu na cidade em 1988 e marcou época com um trabalho autoral de blues rock cantado em português. A Elétrika Tribo gravou três discos, o primeiro deles foi lançado em LP, em 1990, sob o antigo nome de A Tribo.

- Acredito que esse tenha sido o primeiro LP de rock da Serra, sei que aqui na região de Bento, Garibaldi, foi o primeiro. Era uma época muito diferente, nós fizemos uma espécie de financiamento coletivo para pagar o disco, mas esse termo nem existia, nós chamávamos de "bônus da Tribo", era tipo uma rifa que vendemos para pagar o disco. Entregamos ele pronto um ano depois - lembra o baterista, principal letrista e fundador d'A Elétrika Tribo, Ernani Cousandier, 50 anos.

Depois disso, vieram ainda os CDs A Elétrika Tribo, de 1994, e Tupi or not Tupi, de 1997. Todos os trabalhos foram lançados de forma independente e com composições próprias. Durante a década de 1990, a banda movimentou a cena fazendo muitos shows pelo sul do Brasil e, inclusive, subindo o mapa.

- Não tivemos canções de grande sucesso, mas fizemos bastante barulho dentro do meio alternativo. Em 1993, tocamos no Circo Voador do Rio, participando do Festival Nacional de Blues, ao lado de expoentes como o Buddy Guy - orgulha-se o o músico, que também levou o grupo à MTV no mesmo ano.

Ernani conta que a "imposição do cover" foi a principal responsável pelo fim da banda, já que A Elétrika Tribo sempre quis investir em canções autorais. Recentemente, os integrantes foram convidados a reunir a "tribo" por conta das gravações de um documentário que investiga o surgimento da música autoral em Bento Gonçalves. Depois dessa reaproximação, surgiu o convite para uma apresentação na programação do Dia do Rock na cidade. O show será às 17h deste domingo, na Rua Coberta. Evandro se apresenta ao lado de Jair Rosa (baixo) e Evandro Demari (guitarra). No repertório, um recorte daquelas canções que fizeram a banda ser seguida por muita gente em cada apresentação pelos bares da região.

- A gente costuma viver dos estilhaços do que acontece nos grandes centros, mas acho que A Elétrika Tribo conseguiu mostrar algo com a nossa digital, com personalidade - comenta Ernani.



Confira a programação de shows na Rua Coberta (Rua Dr. Rolando Gudde, 11-187):

Sábado

14h: Palco Aberto

15h: Verun

16h: Antro

17h: Don Camaleone

18h: Púrpura

19h: The Bentles

Domingo

14h: Palco Aberto

15h: Black at Blues

16h: Edzul

17h: A Elétrika Tribo

18h:Blackbirds

19h: Thanks to Queen