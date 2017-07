3por4: Artista Luciana Machado doa imagem de Santa Bárbara para Memorial Gazola, em Caxias

Arte 25/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Em 1943, quando uma explosão acidental atingiu a Metalúrgica Gazola matando seis funcionárias e destruindo parte do prédio, uma parede ficou imune ao cenário de destruição por lá instaurado. Nela, havia um quadro com a imagem de Santa Bárbara, protetora contra raios e explosões de acordo com a fé cristã. Essa história foi relatada por Remy Gazzola no documentário Aos Olhos de Santa Bárbara, produção dirigida por André Costantin em 2010, mas ganhou novo capítulo no último sábado. Durante a celebração de aniversário da explosão, no Memorial Gazola, a artista plástica e restauradora Luciana Machado doou uma nova imagem de Santa Bárbara ao memorial. Desta vez, uma escultura.

- Eu sou voluntária do memorial e, desde que a gente começou, sabíamos dessa história da Santa Bárbara. Eu pensei: "temos que ter uma imagem dela aqui para que, de alguma forma, nos ajude a dar continuidade a esse trabalho" - comenta Luciana, que confeccionou a imagem em gesso, envolta por um oratório.

A santa que resistiu à explosão nunca foi encontrada. A nova imagem ficará no memorial, como forma de manter a tradição iniciada pelos antigos donos da Gazola, devotos de Santa Bárbara.

Leia Mais:

Centro de Cultura Ordovás recebe programação especial ao Dia Municipal da Cultura e da Paz em Caxias

3por4: Edição de agosto do Cine Gourmet, em Gramado, é inspirada no filme "Os Intocáveis"



- Me sinto gratificada em ter feito essa nova imagem. Estamos com ela no memorial, para nos dar força. Agora, também contaremos a história da Santa Bárbara aos visitantes do memorial - alegra-se Luciana.

O Memorial Gazola situa-se num pavilhão na entrada do complexo. A intenção é instalar o museu definitivo exatamente no prédio onde ocorreu a explosão de 1943, junto ao marco histórico. Para visitar, é necessário marcar horário pelos telefones (54) 3041-1511 ou (54) 98132-5438.