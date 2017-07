3por4: 5º CineSerra abre inscrições para produções audiovisuais da Serra

Audiovisual 25/07/2017 | 12h20 Atualizada em

A 5ª edição do CineSerra - Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha abre inscrições no dia 1º de agosto. São três categorias principais: ficção, documentário - ambos de curta e média-metragem - e videoclipe musical. A premiação ocorre em outubro e compreende trabalhos no certame regional e estadual. Além de Caxias, o festival terá programação em Garibaldi, Bento Gonçalves, Gramado, Flores da Cunha, Nova Petrópolis e Porto Alegre.

Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo www.festivalcineserra.com.br até o dia 28 de agosto.